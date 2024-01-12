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В «Страсбуре» опровергли интерес «Локомотива» к защитнику Ньямси

Руслан Минаев
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Глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Жерзино Ньямси.

«Локомотив» сделал предложение о переходе Ньямси? Это неправда», — цитирует Дезире Sport24.

11 января Le Parisien сообщал, что железнодорожники ведут переговоры о переходе 26-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. Ранее он играл за «Ренн». В текущем сезоне центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

Контракт Ньямси со «Страсбуром» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: Sport24
ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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