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Сегодня, 15:57

Бушманов рассказал, улучшится ли работа селекционного отдела «Спартака» при новом спортивном директоре

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, улучшится ли работа селекционного отдела московского клуба с приходом нового спортивного директора.

«Надеюсь, опыт работы Амарала и Пинту в «Бенфике» поможет «Спартаку». Думаю, они могут найти качественных футболистов. Тяжело сказать, появятся ли европейские футболисты в «Спартаке» с приходом Амарала», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Ранее Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», а Жоаким Пинту занял пост руководителя селекционного департамента клуба. Ранее оба работали в лиссабонской «Бенфике».

«Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-amaral-i-pintu-mogut-najti-kachestvenny-h-futbolistov-dlya-spartaka/
Евгений Бушманов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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