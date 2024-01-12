Артур прошел медосмотр в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Артур прошел медосмотр в составе сине-бело-голубых. 8 января питерцы объявили о переходе 25-летнего бразильца.

Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

В 2023 году Артур провел 43 матча за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.