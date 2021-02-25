В «Спартаке» заявили, что у клуба цель занять не ниже второго места в РПЛ

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», что у клуба цель занять не ниже второго места в российской премьер-лиге по окончании сезона.

— Какой результат будет для клуба в этом сезоне успешным?

— Второе место. Это записано в наших целях на сезон. Хотелось бы их достичь. Такие цели ставят и акционеры. Будем стремится занять не ниже второго.

После 19 туров «Спартак» занимает третье место в таблице Тинькофф-РПЛ с 35 очками. Отставание от лидера «Зенита» составляет 6 очков, а от идущего вторым ЦСКА — 2 очка.

(Артем Калинин)