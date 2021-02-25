«Акинфеев, Шунин, Максименко». Чепчугов назвал тройку лучших вратарей РПЛ

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов назвал свою тройку лучших вратарей в чемпионате России. Также экс-голкипер выразил мнение, что Илья Помазун, вернувшийся в армейский клуб, в будущем сможет заменить Игоря Акинфеева.

— Допускаете, что в будущем Помазун станет наследником Акинфеева?

— А почему бы и нет? Только «да» и еще раз «да»! Игорь еще в игре. Но когда он закончит, желаю Илюхе занять его место в ЦСКА.

— Можете назвать тройку лучших на сегодняшний день голкиперов РПЛ?

— Тройку? Так... Акинфеева же можно включать?

— Конечно.

— Тогда Игорь, естественно, на первом месте. Потом я бы отметил Шунина. Он уже опытный и, думаю, именно он будет основным голкипером сборной в начале этого сезона.

— А третий?

— Либо Максименко из «Спартака», либо Сафонов из «Краснодара». Наверное, выберу все же Максименко. Хотя обоим еще нужно обрести стабильность. Пару лет надо выступать на серьезном уровне, чтобы в дальнейшем избежать помарок. В любом случае, всем желаю удачи!

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Чепчугова