В «Спартаке» назвали человека, которого ни за что не отдадут летом

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», какого футболиста клуб не готов отпускать летом.

— Вы сказали, что достаточно большой список на разгрузку. Сколько футболистов «Спартак» намерен продать? Или же на какую сумму?

— Не хочу называть конкретных цифр. У нас есть трансферный план по игрокам. По кому-то из них может прийти предложение, которое нас не устроит. Хотим начать применять систему повышения стоимости игроков, продажу на пике формы. Здесь нет четких цифр. Есть план, как мы действуем. Будут предложения — будем рассматривать.

— Есть ли футболисты, которых «Спартак» ни за что не отдаст летом?

— Промес (смеется). Мы опираемся исключительно на мнения спортивного блока, который говорит нам о предложениях. Если оно интересное, то клуб начинает работать, оценивать его со всех точек зрения. Дальше оно выносится на акционеров, которые принимают решения.

(Артем Калинин)