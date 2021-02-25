В «Спартаке» заявили, что сейчас клуб подходит к отбору кандидатов на пост главного тренера

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», ведутся ли поиски нового главного тренера. Нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил об уходе из клуба в конце сезона.

— Ведутся ли уже поиски главного тренера?

— В это трансферное окно мы были сконцентрированы на тех целях, которые мы наметили. Надеюсь, мы их достигли, и акционеры вместе с болельщиками это оценят. Если говорить по главному тренеру, то мы его сейчас не ищем. Сейчас только планомерно подойдем к отбору кандидатов. Они есть, а большинству они известны.

У селекционной службы есть определенные наметки, но никаких переговоров мы сейчас не ведем и вести в ближайшее время не будем. Не раньше апреля месяца мы перейдем к чему-то более конкретному. Клубом разрабатывается спортивная стратегия, совместными усилиями мы ее родим. Разговаривая с новым главным тренером, мы должны иметь эту стратегию.

Тедеско принял «Спартак» в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне красно-белые идут на третьем месте в таблице Тинькофф-РПЛ после 19 туров.

(Артем Калинин)