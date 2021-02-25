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«Открытие Арена» «поздравила» Промеса с возвращением в «Спартак»

18:20
«Открытие Арена». Фото Артем Калинин., "СЭ"
«Открытие Арена». Фото Артем Калинин., "СЭ"
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На табло стадиона «Спартака» «Открытие Арена» появилось сообщение, посвященное возвращению в команду нападающего Квинси Промеса.

«С возвращением, Квинси!» — говорится в сообщении.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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