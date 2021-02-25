«Открытие Арена» «поздравила» Промеса с возвращением в «Спартак»

На табло стадиона «Спартака» «Открытие Арена» появилось сообщение, посвященное возвращению в команду нападающего Квинси Промеса.

«С возвращением, Квинси!» — говорится в сообщении.

Квинси Промес Арена ?? pic.twitter.com/TyHnyxb9LM — Artem Kalinin (@kalininart) February 25, 2021

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.