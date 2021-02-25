Чепчугов: «Пост про окурки? Я удалю чуть позже»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил свои странные посты в Instagram. На одном из видео он мешает вилкой окурки, а одну из непонятных фотографий подписал загадочным текстом. После этого фанаты ЦСКА посвятили ему баннер со словами поддержки.

— Как сейчас ваши дела? Последний пост в Инстаграме получился довольно трогательным: «Я видел надпись на трибуне! Я встал на колени и плакал, как маленький ребенок, которому не сменили памперс! Я не сфотографировал этот трогательный момент, я это запомню на всю жизнь!» Не ожидали, что на матче с Хабаровском болельщики ЦСКА посвятят вам баннер?

— Нет. Поэтому вот так и отреагировал. Реально заплакал, как ребенок.

— Многие люди в команде и клубе были всерьез обеспокоены вашими последними сообщениями в социальных сетях, постами. Вам пытались дозвониться, но вы не отвечали... В итоге с кем-то удалось поговорить? Звали ли вас поработать в системе ЦСКА?

— Действительно, многие мне писали, поддерживали. И Вася Березуцкий, и Дзага. Игорь Акинфеев? Надо посмотреть WhatsApp. Да многие откликнулись. Все были в шоке...

— Но вы, надо признать, всех поставили на уши. Что это было?

— Все хорошо, справимся.

— Все позади? Это было временное помутнение?

— Помните такую песенку «Было, было, было и прошло»? (Смеется) Справимся. Спасибо за поддержку!

— Почему не удалили видео с окурками?

— Да я удалю некоторые посты, которые всех трогают. Чуть позже.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Чепчугова