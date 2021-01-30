Ковалевски уверен, что Максименко готов играть в АПЛ

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски в разговоре с «СЭ» заявил, что вратарь красно-белых Александр Максименко сможет играть в чемпионате Англии.

Ранее, 28 января, Metaratings.ru сообщил, что английский «Вест Хэм» интересуется вратарем «Спартака» Александром Максименко.

«Если дойдет до конкретики, то Максименко стоит попробовать свои силы АПЛ. У него есть все качества для английской лиги. И если Александр проявит себя, то он может спокойно играть АПЛ. Александр — молодой вратарь, который может проявить себя на европейском уровне. Конечно, ему никто не гарантирует место в основе, но все в его руках. В последних играх Максименко обратил на себя внимание, не стоит удивляться интересу от «Вест Хэма».

И если Александр покинет «Спартак», то проблем с вратарской линией не должно возникнуть. Есть Селихов и Ребров. Они закроют вратарскую позицию", — сказал Ковалевски «СЭ».

Ковалевски защищал цвета «Спартака» с 2003 по 2008 год. Вратарь провел за красно-белых 124 официальных матча и пропустил 150 голов

(Владислав Флегонтов)