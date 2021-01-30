«Спартак» показал разминку перед матчем против «Пахтакора»
14:48
«Спартак» показал свою разминку перед выходом на товарищеский матч против «Пахтакора».
Встреча начнется сегодня, 30 января, в 15.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 19 туров в Тинькофф чемпионате России команда Доменико Тедеско с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. 28 февраля «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» (Москва) примет «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ.
Текстовая трансляция матча «Пахтакор» — «Спартак»
? Небольшая разминка перед выходом на поле#СпартакПахтакор pic.twitter.com/9KagYvJVQa— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 30, 2021
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