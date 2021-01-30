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«Спартак» показал разминку перед матчем против «Пахтакора»

14:48
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«Спартак» показал свою разминку перед выходом на товарищеский матч против «Пахтакора».

Встреча начнется сегодня, 30 января, в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 19 туров в Тинькофф чемпионате России команда Доменико Тедеско с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице. 28 февраля «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» (Москва) примет «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ.

Текстовая трансляция матча «Пахтакор» — «Спартак»

Пахтакор — Спартак

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