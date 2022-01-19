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Сегодня, 23:04

В «Спартаке» сообщили о прибытии Пруцева на сбор команды в Дубае

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Данил Пруцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев присоединился к команде на сборе в Дубае.

«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний Пруцев провел за «Крылья Советов» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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