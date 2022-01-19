В «Спартаке» сообщили о прибытии Пруцева на сбор команды в Дубае

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев присоединился к команде на сборе в Дубае.

«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 21-летний Пруцев провел за «Крылья Советов» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

В сентябре 2020 года Пруцев перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», а прошедшим летом самарский клуб выкупил его обратно.