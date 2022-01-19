Сосницкий присоединился к штабу Черевченко в «Химках»

В тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках» вошел Андрей Сосницкий, сообщает официальный сайт клуба. Специалист присоединился к красно-черным и приступил к работе с командой на сборах в Белеке.

59-летний белорус известен по выступлениям за брестское и минское «Динамо», «Аланию», «Уралмаш» «Черноморец» (Новороссийск) и «Славию» (Мозырь).

Тренерскую карьеру специалист начал в «Славии» ассистентом главного тренера, после чего возглавил «Динамо Брест». Также работал в «Шерифе», киевском «Арсенале», «Кубани», «Локомотиве», «Армавире», а также сотрудничал с «Витебском».

«Химки» занимают последнее, 16-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 14 очков в 18 матчах.