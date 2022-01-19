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Сегодня, 23:12

Сосницкий присоединился к штабу Черевченко в «Химках»

Владислав Зимагулов
Корреспондент

В тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках» вошел Андрей Сосницкий, сообщает официальный сайт клуба. Специалист присоединился к красно-черным и приступил к работе с командой на сборах в Белеке.

59-летний белорус известен по выступлениям за брестское и минское «Динамо», «Аланию», «Уралмаш» «Черноморец» (Новороссийск) и «Славию» (Мозырь).

Тренерскую карьеру специалист начал в «Славии» ассистентом главного тренера, после чего возглавил «Динамо Брест». Также работал в «Шерифе», киевском «Арсенале», «Кубани», «Локомотиве», «Армавире», а также сотрудничал с «Витебском».

«Химки» занимают последнее, 16-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 14 очков в 18 матчах.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/yanvar/andrey-sosnitskiy-prisoedinilsya-k-shtabu-igorya-cherevchenko/
ФК Химки
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

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