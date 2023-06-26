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В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль уже приступил к работе, а легионеры вернутся согласно графику

Алина Савинова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к работе после отпуска.

«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику. Исключение — травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-rasskazali-chto-abaskal-uzhe-pristupil-k-rabote-a-legionery-vernutsya-soglasno-grafiku-261514/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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