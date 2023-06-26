В «Спартаке» сообщили, что Абаскаль уже приступил к работе, а легионеры вернутся согласно графику
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль уже приступил к работе после отпуска.
«Как мы сообщали, команда выходит из отпуска 27 июня, на этот день назначен медосмотр. Абаскаль в Москве, уже приступил к работе. Легионеры также возвращаются согласно ранее принятому графику. Исключение — травмированный Тавареш и Николсон, который был вызван в сборную Ямайки», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон-2023/24 стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют против «Оренбурга».
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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