Федотов хотел бы возвращения Фернандеса в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Федотов в интервью «СЭ» рассказал, что очень хотел бы возвращения в команду защитника Марио Фернандеса.
— Насколько вам необходим Марио Фернандес, о возвращении которого ходит много разговоров?
— Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол, — сказал Федотов «СЭ».
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер объявил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.
Защитник приостановил карьеру в мае прошлого года. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но Фернандес досрочно расторг его в апреле.
Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».
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