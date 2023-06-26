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Сегодня, 10:35

Федотов хотел бы возвращения Фернандеса в ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболист ЦСКА Марио Фернандес.
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Федотов в интервью «СЭ» рассказал, что очень хотел бы возвращения в команду защитника Марио Фернандеса.

— Насколько вам необходим Марио Фернандес, о возвращении которого ходит много разговоров?

— Тут даже лишние слова абсолютно неуместны. Это еще один лидер наряду с Акинфеевым, боец до мозга костей, который очень классно играет в футбол, — сказал Федотов «СЭ».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер объявил, что Фернандес возвращается в ЦСКА.

Защитник приостановил карьеру в мае прошлого года. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но Фернандес досрочно расторг его в апреле.

Полностью интервью Владимира Федотова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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