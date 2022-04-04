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Мелкадзе: «Завершение чемпионата в тройке РПЛ будет хорошим результатом для «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какая задача стоит перед командой на оставшуюся часть сезона.

«С чем связан скомканный старт после возобновления сезона? Ни с чем не связано, бывают такие отрезки в карьере, — сказал Мелкадзе ТАСС. — Это нужно преодолеть и становиться только сильнее. Задача быть в тройке? Я лично не слышал ни про какие задачи, но я считаю, что остаться в тройке будет неплохим результатом для «Сочи».

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. В следующем туре сочинская команда на выезде сыграет с «Уфой» 10 апреля.

Источник: https://tass.ru/sport/14270443
Георгий Мелкадзе
ФК Сочи
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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28.02 19:00
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6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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