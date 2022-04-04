Мелкадзе: «Завершение чемпионата в тройке РПЛ будет хорошим результатом для «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, какая задача стоит перед командой на оставшуюся часть сезона.

«С чем связан скомканный старт после возобновления сезона? Ни с чем не связано, бывают такие отрезки в карьере, — сказал Мелкадзе ТАСС. — Это нужно преодолеть и становиться только сильнее. Задача быть в тройке? Я лично не слышал ни про какие задачи, но я считаю, что остаться в тройке будет неплохим результатом для «Сочи».

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. В следующем туре сочинская команда на выезде сыграет с «Уфой» 10 апреля.