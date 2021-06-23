Джикия назвал «Спартаку» свои требования по зарплате

Как стало известно «СЭ», следующий раунд переговоров между «Спартаком» и защитником Георгием Джикией по новому контракту пройдет на сборе в Австрии. В данный момент стороны находятся в процессе обсуждения будущем зарплаты капитана «Спартака».

В «Спартаке» уверены, что переговоры не станут проблемой и футболист в течение месяца поставит подпись под новым контрактом. Для этого клубу придется пойти на повышение зарплаты своему капитану. Сторону игрока устроит предложение в районе 3 миллионов евро без учета бонусов.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С того момента он провел за команду 133 матча, стал капитаном и начал вызываться в сборную России. Его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, выросла с 2,5 млн до 9 млн евро.