В «Спартаке» рассказали, как прошло расставание клуба с Педро Рошей

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, как клуб попрощался с нападающим Педро Рошей.

11 августа красно-белые объявили о расторжении контракта с 27-летним бразильцем.

— Как расстались с Рошей?

— Прекрасно. Мы два раза с ним встречались. Нормально, спокойно поговорили. Мы хорошо отнеслись, и он хорошо отнёсся. Достигли соглашения, которое устраивает обе стороны.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

После расторжения контракта с московским клубом Роша заключил соглашение с «Форталезой».