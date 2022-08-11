«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей

«Спартак» объявил о расторжении контракта с нападающим Педро Рошей.

Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. 27-летний бразилец стал свободным агентом.

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых.

С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

Контракт Роши с московским клубом действовал до конца июня 2023 года.

Сегодня утром «Спартак» также объявил о расторжении контракта с полузащитником Йорритом Хендриксом. Нидерландец продолжит карьеру в немецкой «Фортуне».