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Сегодня, 15:42

Бывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Форталеза» объявила о подписании контракта с нападающим Педро Рошей.

Соглашение с 27-летним бразильцем действует до конца 2022 года с опцией продления еще на один год.

Форвард принадлежал московскому «Спартаку» с 2017 года, однако с 2019 года он играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды.

В 2022 году он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в составе «Атлетику Паранаэнсе», его аренда была рассчитана до конца июля 2022 года.

Сегодня, 11 августа, Роша стал свободным агентом — «Спартак» расторг контракт с футболистом.

Источник: https://twitter.com/FortalezaEC/status/1557703565770113024
Педро Роша
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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