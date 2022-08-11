Бывший форвард «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильской «Форталезы»

«Форталеза» объявила о подписании контракта с нападающим Педро Рошей.

Соглашение с 27-летним бразильцем действует до конца 2022 года с опцией продления еще на один год.

Форвард принадлежал московскому «Спартаку» с 2017 года, однако с 2019 года он играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды.

В 2022 году он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в составе «Атлетику Паранаэнсе», его аренда была рассчитана до конца июля 2022 года.

Сегодня, 11 августа, Роша стал свободным агентом — «Спартак» расторг контракт с футболистом.