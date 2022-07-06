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Сегодня, 14:39

«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»

В «Спартаке» рассказали, что нужно для проведения Кубка лиги в следующем сезоне
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое у клуба мнение по поводу предложения провести Кубок РПЛ в сезоне-2022/23.

— Идея нам кажется интересной, мы ее в целом поддерживаем, это дополнительный доход для клубов и больше интересных матчей. Однако есть несколько вопросов, которые требуют разрешения — это касается разных сфер, не хотелось бы углубляться, так как пока идет рабочее обсуждение. Важно, что мы об этих нюансах сказали, — заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшиеся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» — выступили против.

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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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