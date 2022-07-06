«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»

В «Спартаке» рассказали, что нужно для проведения Кубка лиги в следующем сезоне

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, какое у клуба мнение по поводу предложения провести Кубок РПЛ в сезоне-2022/23.

— Идея нам кажется интересной, мы ее в целом поддерживаем, это дополнительный доход для клубов и больше интересных матчей. Однако есть несколько вопросов, которые требуют разрешения — это касается разных сфер, не хотелось бы углубляться, так как пока идет рабочее обсуждение. Важно, что мы об этих нюансах сказали, — заявил Зеленов.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании общего собрания клубов РПЛ представители 13 команд поддержали идею о проведении Кубка Лиги, а 3 оставшиеся команды — «Химки», «Оренбург» и «Факел» — выступили против.