В «Спартаке» рассказали, что будет с ценами на атрибутику после прекращения сотрудничества с Nike

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о ценах на атрибутику клуба после прекращения сотрудничества с Nike.

— К чему готовиться болельщикам: будет ли повышение цен на экипировку в фаншопах или же напротив снижение, если производитель будет из России?

— Сейчас трудно ответить на вопрос по ценообразованию продукции, так как нет базы для расчета. Клуб будет стремиться к удержанию розничных цен на клубную форму и атрибутику.

Ранее в «Спартаке» рассказали, какая компания может прийти на смену Nike в качестве производителя игровой формы.