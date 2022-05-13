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Сегодня, 14:30

В «Спартаке» рассказали, что будет с ценами на атрибутику после прекращения сотрудничества с Nike

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о ценах на атрибутику клуба после прекращения сотрудничества с Nike.

— К чему готовиться болельщикам: будет ли повышение цен на экипировку в фаншопах или же напротив снижение, если производитель будет из России?

— Сейчас трудно ответить на вопрос по ценообразованию продукции, так как нет базы для расчета. Клуб будет стремиться к удержанию розничных цен на клубную форму и атрибутику.

Ранее в «Спартаке» рассказали, какая компания может прийти на смену Nike в качестве производителя игровой формы.

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