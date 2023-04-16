Спортивный директор «Спартака» Эшуорт до сих пор не предоставил трансферный план на лето

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт до сих пор не ознакомил московский клуб с планом на летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в настоящее время просмотром и предложениями возможных кандидатур на усиление «Спартака» занимаются сторонние футбольные агентства.

Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского клуба в сентябре 2022 года.

В текущем сезоне красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 23 тура.