Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Члены ЭСК практически единогласно приняли решение по Левникову. Его решения поддержали. Он получил высокую оценку», — сказал Хачатурянц «СЭ»

Напомним, «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной «Локомотива».

«На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС», — говорилось 12 апреля в заявлении пресс-службы «Спартака» на официальном сайте.

Московское дерби «Локомотив» — «Спартак» обслуживал главный судья Кирилл Левников, а видеоарбитром (ВАР) был Сергей Иванов.

(Виталий Айрапетов)