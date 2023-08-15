В «Спартаке» ожидают около 30 тысяч зрителей на матче с «Зенитом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе продаж билетов на матч 5-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Продажи идут хорошо. Ожидаем около 30 тысяч человек», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 20 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 4-го тура красно-белые с 9 очками занимают 4-е место в РПЛ. «Зенит» с 7 очками идет на 6-й строчке.