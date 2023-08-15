Газзаев: «Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» обозначил игровые проблемы «Спартака».
— «Спартак» очень ярко начал прошлый сезон, сильно отыграл осенью. Многие его уже тогда короновали, а в итоге красно-белые завоевали только бронзу. На старте нового чемпионата меня, признаюсь, вновь удивляли восторженные реплики в адрес подопечных Абаскаля. Бесспорно, команда мощно выглядит впереди. Довольно быстро адаптировался Бонгонда, который забивает в каждом матче. Он играет на своих сильных качествах: скорость, резкость, левая нога.
Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам — Денисову и Рябчуку — нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?
Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.
«Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией.
Если разбирать третий гол «Урала», то, на мой взгляд, в большей степени виноват голкипер Свинов. Он крикнул Литвинову, что будет играть этот мяч, но остался в полупозиции. В итоге Бикфалви воспользовался этой неразберихой.
Медина на месте центрального полузащитника меня не убедил. Видимо, нужно время, чтобы он интегрировался в игровой рисунок Абаскаля. Правда, признаюсь, парагваец меня не впечатлял и в ЦСКА. Не считаю его системообразующим исполнителем. Медина не сделает разницу. Вот с Бонгондой «Спартак», конечно, угадал. За счет своих индивидуальных действий он ставит оборону соперников в тупик.
«Урал» мне очень понравился. Организованный футбол в исполнении команды Гончаренко. Футболисты четко знают свой маневр на поле, стараются выполнять план на игру. У «Урала» есть характер и амбиции. Казалось, что после гола Соболева команда может надломиться. А она продолжила лезть вперед, сравняла счет и даже вырвала победу. Это говорит о психологической устойчивости, об уверенности в своих силах. Сейчас «Урал» на втором месте. И это не случайно. «Урал» играет в современный, организованный футбол, эффективно прессингует, обладает добротными исполнителями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0