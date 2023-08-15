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Сегодня, 09:15

Газзаев: «Литвинов — не защитник. Медина и в ЦСКА меня не впечатлял»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» обозначил игровые проблемы «Спартака».

— «Спартак» очень ярко начал прошлый сезон, сильно отыграл осенью. Многие его уже тогда короновали, а в итоге красно-белые завоевали только бронзу. На старте нового чемпионата меня, признаюсь, вновь удивляли восторженные реплики в адрес подопечных Абаскаля. Бесспорно, команда мощно выглядит впереди. Довольно быстро адаптировался Бонгонда, который забивает в каждом матче. Он играет на своих сильных качествах: скорость, резкость, левая нога.

Вообще «Спартак» хорошо укомплектован в плане атаки и средней линии. Но что делать с обороной? Претензий к крайним защитникам — Денисову и Рябчуку — нет. Но вот центр... Вы же видели, что произошло в матче с «Уралом»? Где стабильность? Почему такие провалы, ошибки?

Эта игра показала, что Литвинову не хватает навыков защитника. Он профильный опорный полузащитник и, конечно, должен располагаться выше. Это хавбек с объемом, с подключениями, с качественным отбором. Он и сам может завершить атаку.

«Спартаку» необходимо до закрытия трансферного окна приобрести сильного центрального защитника, который быстро найдет общий язык с Джикией.

Если разбирать третий гол «Урала», то, на мой взгляд, в большей степени виноват голкипер Свинов. Он крикнул Литвинову, что будет играть этот мяч, но остался в полупозиции. В итоге Бикфалви воспользовался этой неразберихой.

Медина на месте центрального полузащитника меня не убедил. Видимо, нужно время, чтобы он интегрировался в игровой рисунок Абаскаля. Правда, признаюсь, парагваец меня не впечатлял и в ЦСКА. Не считаю его системообразующим исполнителем. Медина не сделает разницу. Вот с Бонгондой «Спартак», конечно, угадал. За счет своих индивидуальных действий он ставит оборону соперников в тупик.

«Урал» мне очень понравился. Организованный футбол в исполнении команды Гончаренко. Футболисты четко знают свой маневр на поле, стараются выполнять план на игру. У «Урала» есть характер и амбиции. Казалось, что после гола Соболева команда может надломиться. А она продолжила лезть вперед, сравняла счет и даже вырвала победу. Это говорит о психологической устойчивости, об уверенности в своих силах. Сейчас «Урал» на втором месте. И это не случайно. «Урал» играет в современный, организованный футбол, эффективно прессингует, обладает добротными исполнителями.

Арсен Захарян. «Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
0
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В «Спартаке» ожидают около 30 тысяч зрителей на матче с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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