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Сегодня, 09:00

Газзаев: «Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что в ближайших турах игра «Зенита» стабилизируется.

— Пока очки даются «Зениту» тяжело. Не видно запаса прочности, который был у команды Семака в прошлые годы. Но это и объяснимо. Питерцы привыкают к жизни без Малкома. Вендел остался, но ему еще надо выйти на свой привычный уровень.

Семаку предстоит стабилизировать состав, привести игроков к общему знаменателю. Постепенно питерцы набирают ход. Думаю, в ближайших турах мы уже увидим более стабильный футбол в их исполнении. Допускаю, что появятся новички. Клуб постарается найти замену Малкому.

В принципе у «Зенита» очень сильная средняя линия: Барриос, Вендел, Кладиньо. Каждый из этого трио способен делать разницу, приносить результат. Для РПЛ просто потрясающая полузащита.

Эракович добавил обороне «Зенита» надежности и солидности. Ренан допустил ошибки в матче с «Динамо», но в целом это игрок с задатками. Просто надо исключить авантюризм. В игре с «Факелом» Семак перешел на игру в три центральных защитника. Мне кажется, сейчас, пока Родригао еще восстанавливается, компанию Ренану и Эраковичу может составить Алип.

Да, есть некоторые вопросы по флангам атаки. Мостовой в начале сезона не показывал своего максимума, да к тому же еще и травму получил. Видимо, Семак будет делать ставку на латералей — Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса. Этот ход вполне может себя оправдать. Оба эффективны и в обороне, и в атаке. Конечно, надо еще подождать и посмотреть, будет ли Марио напоминать того защитника, который радовал болельщиков, выступая за ЦСКА. В атаке есть дуэт форвардов Сергеев — Кассьерра.

Вот мы и получаем систему — 3-5-2. Думаю, она способна принести «Зениту» успех на длинной дистанции.

Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути. В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак — опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру команду. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему — 3-5-2.

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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Валерий Газзаев
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Спартаке» ожидают около 30 тысяч зрителей на матче с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 2 : 0
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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