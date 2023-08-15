Газзаев: «Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что в ближайших турах игра «Зенита» стабилизируется.
— Пока очки даются «Зениту» тяжело. Не видно запаса прочности, который был у команды Семака в прошлые годы. Но это и объяснимо. Питерцы привыкают к жизни без Малкома. Вендел остался, но ему еще надо выйти на свой привычный уровень.
Семаку предстоит стабилизировать состав, привести игроков к общему знаменателю. Постепенно питерцы набирают ход. Думаю, в ближайших турах мы уже увидим более стабильный футбол в их исполнении. Допускаю, что появятся новички. Клуб постарается найти замену Малкому.
В принципе у «Зенита» очень сильная средняя линия: Барриос, Вендел, Кладиньо. Каждый из этого трио способен делать разницу, приносить результат. Для РПЛ просто потрясающая полузащита.
Эракович добавил обороне «Зенита» надежности и солидности. Ренан допустил ошибки в матче с «Динамо», но в целом это игрок с задатками. Просто надо исключить авантюризм. В игре с «Факелом» Семак перешел на игру в три центральных защитника. Мне кажется, сейчас, пока Родригао еще восстанавливается, компанию Ренану и Эраковичу может составить Алип.
Да, есть некоторые вопросы по флангам атаки. Мостовой в начале сезона не показывал своего максимума, да к тому же еще и травму получил. Видимо, Семак будет делать ставку на латералей — Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса. Этот ход вполне может себя оправдать. Оба эффективны и в обороне, и в атаке. Конечно, надо еще подождать и посмотреть, будет ли Марио напоминать того защитника, который радовал болельщиков, выступая за ЦСКА. В атаке есть дуэт форвардов Сергеев — Кассьерра.
Вот мы и получаем систему — 3-5-2. Думаю, она способна принести «Зениту» успех на длинной дистанции.
Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути. В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак — опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру команду. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему — 3-5-2.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|2 : 0
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0