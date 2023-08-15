Газзаев: «Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что в ближайших турах игра «Зенита» стабилизируется.

— Пока очки даются «Зениту» тяжело. Не видно запаса прочности, который был у команды Семака в прошлые годы. Но это и объяснимо. Питерцы привыкают к жизни без Малкома. Вендел остался, но ему еще надо выйти на свой привычный уровень.

Семаку предстоит стабилизировать состав, привести игроков к общему знаменателю. Постепенно питерцы набирают ход. Думаю, в ближайших турах мы уже увидим более стабильный футбол в их исполнении. Допускаю, что появятся новички. Клуб постарается найти замену Малкому.

В принципе у «Зенита» очень сильная средняя линия: Барриос, Вендел, Кладиньо. Каждый из этого трио способен делать разницу, приносить результат. Для РПЛ просто потрясающая полузащита.

Эракович добавил обороне «Зенита» надежности и солидности. Ренан допустил ошибки в матче с «Динамо», но в целом это игрок с задатками. Просто надо исключить авантюризм. В игре с «Факелом» Семак перешел на игру в три центральных защитника. Мне кажется, сейчас, пока Родригао еще восстанавливается, компанию Ренану и Эраковичу может составить Алип.

Да, есть некоторые вопросы по флангам атаки. Мостовой в начале сезона не показывал своего максимума, да к тому же еще и травму получил. Видимо, Семак будет делать ставку на латералей — Марио Фернандеса и Дугласа Сантоса. Этот ход вполне может себя оправдать. Оба эффективны и в обороне, и в атаке. Конечно, надо еще подождать и посмотреть, будет ли Марио напоминать того защитника, который радовал болельщиков, выступая за ЦСКА. В атаке есть дуэт форвардов Сергеев — Кассьерра.

Вот мы и получаем систему — 3-5-2. Думаю, она способна принести «Зениту» успех на длинной дистанции.

Я по-прежнему считаю «Зенит» одним из фаворитов сезона. Не понимаю тех, кто похоронил команду Семака после ничьей с «Ростовом», поражения от «Динамо», трудной победы над «Факелом». Просто, видимо, все привыкли, что питерцы сносят соперников на своем пути. В этом году все уже не так очевидно. Однако Семак — опытный тренер, который пять лет подряд становился чемпионом. Я думаю, он знает, как усилить игру команду. Однако потребуется некоторое время, чтобы наиграть новую схему — 3-5-2.