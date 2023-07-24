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Сегодня, 09:00

Малышев: «Рассчитываем на Хлусевича как на основного игрока «Спартака» на много лет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался об интересе итальянских клубов к полузащитнику Даниилу Хлусевичу.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес итальянский «Лацио».

«Интерес к Хлусевичу клубов из Италии? Мы рассчитываем на Даниила как на основного игрока «Спартака» на много лет», — сказал Малышев «СЭ».

В воскресенье, 23 июля, Хлусевич сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). Второй гол хавбека принес красно-белым победу.

Даниил Хлусевич
РПЛ
ФК Лацио
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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