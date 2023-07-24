Мансилья: «Контактировали с Личкой насчет перехода в «Динамо». Не пришли ни к чему конкретному»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья сообщил «СЭ», что общался с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой о возможном переходе в московский клуб.

«В период отпуска контактировали с Марцелом Личкой насчет возможного перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось. Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь все нравится, я счастлив!» — сказал Мансилья «СЭ».

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» летом прошлого года. В июле 2023 года 26-летний аргентинец подписал трехлетний контракт с оренбуржцами. На его счету 5 голов и 7 голевых передач в 25 матчах за команду.