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Сегодня, 08:00

Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футбольный мяч.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

С 24 по 30 июля пройдут матчи РПЛ, FONBET Кубка России и первой лиги.

Публикуем расписание игр.

Время начала матчей — московское.

Кубок России: расписание и трансляции матчей 1 тура пути РПЛ

25 июля. 18.30. «Локомотив» — «Урал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

25 июля. 18.30. «Пари НН» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

25 июля. 20.45. «Зенит» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

26 июля. 16.15. «Оренбург» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

26 июля. 18.30. «Факел» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

26 июля. 18.30. «Крылья Советов» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

26 июля. 20.45. «Ростов» — «Рубин»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

27 июля. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 тура РПЛ

29 июля. 15.00. «Крылья Советов» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

29 июля. 17.30. «Урал» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

29 июля. 20.00. «Ростов» — «Зенит»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

30 июля. 15.00. «Рубин» — «Оренбург»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

30 июля. 17.30. «Факел» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

30 июля. 20.00. «Краснодар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

30 июля. 20.00. «Ахмат» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 и 3 тура

24 июля. 18.00. «Алания» — «Нефтехимик» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

24 июля. 19.30. «Химки» — «Торпедо» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

28 июля. 20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

29 июля. 18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

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Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Этот сезон проведем не хуже, чем предыдущий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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