Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции
С 24 по 30 июля пройдут матчи РПЛ, FONBET Кубка России и первой лиги.
Публикуем расписание игр.
Время начала матчей — московское.
Кубок России: расписание и трансляции матчей 1 тура пути РПЛ
25 июля. 18.30. «Локомотив» — «Урал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
25 июля. 18.30. «Пари НН» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
25 июля. 20.45. «Зенит» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
26 июля. 16.15. «Оренбург» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
26 июля. 18.30. «Факел» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
26 июля. 18.30. «Крылья Советов» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
26 июля. 20.45. «Ростов» — «Рубин»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
27 июля. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 тура РПЛ
29 июля. 15.00. «Крылья Советов» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
29 июля. 17.30. «Урал» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
29 июля. 20.00. «Ростов» — «Зенит»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
30 июля. 15.00. «Рубин» — «Оренбург»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
30 июля. 17.30. «Факел» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
30 июля. 20.00. «Краснодар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
30 июля. 20.00. «Ахмат» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 и 3 тура
24 июля. 18.00. «Алания» — «Нефтехимик» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
24 июля. 19.30. «Химки» — «Торпедо» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
28 июля. 20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
29 июля. 18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1