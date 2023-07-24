Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции

С 24 по 30 июля пройдут матчи РПЛ, FONBET Кубка России и первой лиги.

Публикуем расписание игр.

Время начала матчей — московское.

Кубок России: расписание и трансляции матчей 1 тура пути РПЛ

25 июля. 18.30. «Локомотив» — «Урал»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

25 июля. 18.30. «Пари НН» — «Динамо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

25 июля. 20.45. «Зенит» — «Ахмат»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

26 июля. 16.15. «Оренбург» — ЦСКА

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

26 июля. 18.30. «Факел» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

26 июля. 18.30. «Крылья Советов» — «Балтика»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

26 июля. 20.45. «Ростов» — «Рубин»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

27 июля. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 2 тура РПЛ

29 июля. 15.00. «Крылья Советов» — «Динамо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

29 июля. 17.30. «Урал» — «Пари НН»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

29 июля. 20.00. «Ростов» — «Зенит»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

30 июля. 15.00. «Рубин» — «Оренбург»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

30 июля. 17.30. «Факел» — «Локомотив»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

30 июля. 20.00. «Краснодар» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ

30 июля. 20.00. «Ахмат» — ЦСКА

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер

Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 и 3 тура

24 июля. 18.00. «Алания» — «Нефтехимик» (2-й тур)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

24 июля. 19.30. «Химки» — «Торпедо» (2-й тур)

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер

28 июля. 20.00. «Акрон» — «Арсенал»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

29 июля. 18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 16.00. «Шинник» — «Волгарь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 16.00. «Торпедо» — «Черноморец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 17.00. «Тюмень» — «Енисей»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Химки»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 18.00. «Ленинградец» — «Родина»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте

30 июля. 19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»

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