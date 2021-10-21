Шварц: «Матчем со «Спартаком» мы недовольны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал, как влияет на игроков вызов в национальную команду, а также добавил, что команда недовольна ничьей со «Спартаком» (2:2).

— В какой физической форме вернулись игроки из сборных?

— Мы не можем сравнивать «Динамо» с другими европейскими командами. Наши сборники получили новый опыт в национальной команде. Более того, матчи сборной России смотрит вся страна. Вызов в сборную — это подтверждение их качества игры и профессионального отношения к делу. Матчи в сборных накладывают отпечаток на физические и ментальные нагрузки. Парням сложно сразу переключиться со сборной на клуб, поэтому нужно время. Сейчас они находятся в хорошей форме. Опыт в сборной невозможно оценить.

— Что скажете о результатах «Динамо» после завершения паузы на игры сборных?

— Да, мы проиграли «Нижнему Новгороду», но потом у нас были две успешные игры. Матчем со «Спартаком» мы недовольны. Хотя и играли тактически правильно, держали нити игры в своих руках. Это футбол, такое бывает.

Мы знаем, что «Химки» не пропускают. Последнее время они очень удачно играют в обороне. Для нас важно понимать, как мы будем атаковать и владеть мячом. Нам важно сохранить баланс между атакой и обороной. Над этим мы и работаем. Готовимся к матчу с «Химками».

Матч «Динамо» — «Химки» пройдет завтра, 22 октября, на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.