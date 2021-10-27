Стали известны имена кандидатов на пост председателя судейского комитета РФС

По данным «СЭ», новым главой судейского комитета РФС (СК) станет заместитель руководителя департамента судейства по вопросам реформы Павел Каманцев или руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса.

Должность председателя СК будет вакантной после 22 ноября, когда пройдут выборы президента РПЛ. В них участвует только один претендент — Ашот Хачатурянц. После избрания ему придется уйти из СК, совмещение двух постов невозможно.

На данный момент Ашот Хачатурянц является главой судейского комитета РФС, а также занимает должность исполняющего обязанности президента РПЛ.