В «Спартаке» отреагировали на информацию об отмене тренировки из-за землетрясения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал о переносе утренней тренировки красно-белых 12 февраля.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что «Спартак» отменил тренировку в Абу-Даби из-за проливного дождя и землетрясения в 2,8 балла.

«Из-за проливного дождя «Спартак» перенес утреннюю тренировку, но она все равно состоялась — только несколько позже. К слову, мы тренируемся в Дубае, а не в Абу-Даби», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» 14 февраля сыграет с «Кайратом» в заключительном матче WInline Зимнего кубка РПЛ. До этого красно-белые проиграли на турнире «Ростову» (0:3) и разгромили «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ (5:0).