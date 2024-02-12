Галактионов: «Отношусь к вбросам об уходе из «Локомотива», как к комариным укусам»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что не относился серьезно к слухам о своей отставке в первой половине сезона.

39-летний специалист возглавляет красно-зеленых с ноября 2022 года.

«Хоть я и молодой тренер по возрасту, но уже многие этапы прошел, общаюсь с более опытными коллегами. Один из них мне сказал: «Все вбросы — это комариные укусы». Вот так я к ним и отношусь», — цитирует Галактионова Sport24.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место в РПЛ после 18 туров. В первом туре после возобновления сезона железнодорожники на выезде сыграют с «Динамо».