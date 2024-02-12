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12 февраля, 16:15

Песьяков заявил, что «Ростов» не предлагал ему новый контракт: «Переговоров нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков признался, что не получал предложения о продлении контракта с клубом.

«Ростов» не предлагал мне продлить контракт. Жду ли я новый контракт? Конечно, а кто не будет ждать? Переговоров нет», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Действующее соглашение 35-летнего вратаря рассчитано до лета этого года. В текущем сезоне Песьяков провел 18 матчей за ростовчан, пропустил 28 мячей и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
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