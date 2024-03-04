В «Спартаке» отреагировали на информацию о поиске клубом тренировочных полей

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб ищет тренировочные поля.

«Ближайшую тренировку проводим у себя на базе в Тушине», — заявил Зеленов.

Ранее издание Metaratings сообщило, что «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» не устраивает представителей команды.

В конце февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках».