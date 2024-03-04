Metaratings: «Спартак» ищет поле для тренировок команды

«Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области, сообщает издание Metaratings.

По данным источника, состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» не устраивает представителей команды. Красно-белые могут задействовать поле на базе в Тарасовке, но такой вариант не является предпочтительным для клуба.

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». В московском клубе объяснили причину плохого качества газона тем, что произошла аварийная остановка системы подогрева.

РПЛ сообщила, что матч 20-го тура «Спартак» — «Факел» пройдет в «Лужниках».