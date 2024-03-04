Генеральный директор «Пари НН» оценил вклад Романцева в работу команды

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, какие впечатления остались у Олега Романцева от первого посещения матча нижегородцев в роли советника клуба.

«Мы находились в контакте с Романцевым и во время матча и после игры долго все обсуждали. Олег Иванович имеет представление о том, как проходят и организуются матчи, поэтому его экспертиза и обратная связь были для нас крайне полезны», — сказал Мелик-Гусейнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Пари НН» в 19-м туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Команда идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.