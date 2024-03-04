Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

4 марта, 19:22

Генеральный директор «Пари НН» оценил вклад Романцева в работу команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о том, какие впечатления остались у Олега Романцева от первого посещения матча нижегородцев в роли советника клуба.

«Мы находились в контакте с Романцевым и во время матча и после игры долго все обсуждали. Олег Иванович имеет представление о том, как проходят и организуются матчи, поэтому его экспертиза и обратная связь были для нас крайне полезны», — сказал Мелик-Гусейнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Пари НН» в 19-м туре РПЛ сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Команда идет на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Олег Романцев
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
6
1
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»
Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»
Педро — о дебюте за «Зенит»: «Надеюсь, что смогу внести вклад в историю такого великого клуба»
Сафонов оценил рекордное достижение Тюкавина в РПЛ
Ахметов — о дебютном матче за «Зенит»: «Всегда приятно играть на полном стадионе, особенно дома»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» отреагировали на информацию о поиске клубом тренировочных полей

В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров: «Мы же не в доме терпимости»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости