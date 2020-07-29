В «Спартаке» опровергли требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не запрашивал у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона евро, информирует РБК.

«Идут обычные предварительные переговоры. Ни о каких деньгах никто пока не говорил. Это дикая сумма», — отметил источник.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

Источник: Глушаков запросил у «Спартака» зарплату 1,5 миллиона евро