В «Спартаке» опровергли информацию об особом отношении Абаскаля к легионерам

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на новость о недопониманиях между российскими и иностранными игроками команды из-за отношения главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

— Правда ли, что отношение тренерского штаба к легионерам и российским игрокам разное?

— Задам вам встречный вопрос. Отъезд Николсона и Бальде это особое отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое.