Нидерландский футболист «Локомотива» Керк планирует остаться в России

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что не планирует покидать московский клуб.

«Я в России, я остаюсь здесь. Отстранение от еврокубков? Это футбол, так бывает. Но сейчас я здесь. Это не проблема, не стоит беспокоиться об этом», — сказал Керк «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.