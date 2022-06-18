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Нидерландский футболист «Локомотива» Керк планирует остаться в России

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что не планирует покидать московский клуб.

«Я в России, я остаюсь здесь. Отстранение от еврокубков? Это футбол, так бывает. Но сейчас я здесь. Это не проблема, не стоит беспокоиться об этом», — сказал Керк «СЭ».

В прошедшем сезоне 26-летний нидерландский футболист провел 28 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Керк играет за российскую команду с сентября 2021 года.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
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