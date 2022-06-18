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Сегодня, 16:04

Семин ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в клуб РПЛ

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в клуб РПЛ.

«У меня есть предложение от клуба РПЛ? Мы сейчас о чем говорим? О футболе! Хороший финал был, наши девочки были лучшими. Фомину надо поздравить, она молодец!», — заявил Семин.

Напомним, последним местом работы Юрия Сёмина стал футбольный клуб «Ростов», который специалист возглавил после того, как Валерий Карпин стал главным тренером сборной России.

Ранее специалист долго время тренировал московский «Локомотив».

Юрий Семин
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
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21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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