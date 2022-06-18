Семин ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в клуб РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ушел от ответа на вопрос о возможном назначении в клуб РПЛ.

«У меня есть предложение от клуба РПЛ? Мы сейчас о чем говорим? О футболе! Хороший финал был, наши девочки были лучшими. Фомину надо поздравить, она молодец!», — заявил Семин.

Напомним, последним местом работы Юрия Сёмина стал футбольный клуб «Ростов», который специалист возглавил после того, как Валерий Карпин стал главным тренером сборной России.

Ранее специалист долго время тренировал московский «Локомотив».