В «Спартаке» назвали предпосылки для изменений в совете директоров

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов назвал «СЭ» предпосылки для изменений в совете директоров.

— Как повлияет на «Спартак» изменения в совете директоров?

— Я не могу сейчас сказать. Знаю только, что усилится контроль за финансами и за операционной эффективностью. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.

— Были предпосылки, чтобы усиливать контроль?

— Мы все их видим – осложнение экономической конъюнктуры, ослабление курса рубля. Их можно перечислять бесконечно. «Спартак» — это частный клуб, который не финансируется за счет государства. Это очень важно понимать.

— Проведен ли уже аудит по 2020 году?

— В процессе.

— Будет ли «Спартак» выкладывать результаты?

— Посмотрим. Аудит влияет на формирование бюджета. К этому процессу мы должны перейти в конце месяца.

— Сильно ли пандемия повлияла на бюджет?

— Акционеры готовы вкладываться в развитие клуба. Главное ограничение для нас – это финансовый fair play.

— Попадание в Лигу чемпионов является дополнительным стимулом?

— В том числе.

(Артем Калинин)