В «Спартаке» назвали предпосылки для изменений в совете директоров
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов назвал «СЭ» предпосылки для изменений в совете директоров.
— Как повлияет на «Спартак» изменения в совете директоров?
— Я не могу сейчас сказать. Знаю только, что усилится контроль за финансами и за операционной эффективностью. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.
— Были предпосылки, чтобы усиливать контроль?
— Мы все их видим – осложнение экономической конъюнктуры, ослабление курса рубля. Их можно перечислять бесконечно. «Спартак» — это частный клуб, который не финансируется за счет государства. Это очень важно понимать.
— Проведен ли уже аудит по 2020 году?
— В процессе.
— Будет ли «Спартак» выкладывать результаты?
— Посмотрим. Аудит влияет на формирование бюджета. К этому процессу мы должны перейти в конце месяца.
— Сильно ли пандемия повлияла на бюджет?
— Акционеры готовы вкладываться в развитие клуба. Главное ограничение для нас – это финансовый fair play.
— Попадание в Лигу чемпионов является дополнительным стимулом?
— В том числе.
(Артем Калинин)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю