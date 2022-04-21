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Черевченко отреагировал на информацию о жалобе на «Химки» из-за невыплаченной компенсации

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что его тренерский штаб подал жалобу в палату по разрешению споров РФС из-за невыплаченной компенсации при расторжении контракта с клубом.

«Об этом еще рано говорить. Эта информация имеет под собой почву, но подробностей говорить не хочу. Может быть, еще думаем, подавать или нет», — сказал Черевченко «СЭ».

В октябре 2021 года «Химки» объявили об уходе Черевченко, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост. В феврале 2022 года специалист снова был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.

Игорь Черевченко
РПЛ
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