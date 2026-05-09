Романо: Рябчук покинет «Спартак» летом в статусе свободного агента

Защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» летом в статусе свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний игрок сборной Молдовы рассматривает варианты продолжения карьеры в Италии и Франции.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» в августе 2023 года. За это время он провел за команду 73 матча, в которых отдал 10 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее Рябчук также выступал за «Пасуш Феррейра», а также в системах «Порту» и «Белененсеша».

После 28 туров «Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ красно-белые сыграют с «Рубином». Матч пройдет 11 мая на «Лукойл Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

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