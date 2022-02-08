Дзагоев заявил, что готов выйти на поле в товарищеском матче с «Лонгбю»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем самочувствии.

«Все в порядке, была обычная простуда, три дня пришлось пропустить, — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба. — Совпало так, что эти дни пришлись на матчи, поэтому на втором сборе еще не участвовал в товарищеских встречах. С «Норшелланном» мог бы сыграть, выйти минут на двадцать максимум. Но смысла рисковать не было, игры впереди есть. Форма неплохая, нужно ее просто поддерживать, поэтому решили никуда не спешить».

Полузащитник ответил, готов ли выйти на поле, если тренеры дадут ему игровое время.

«Да, конечно. Как работал индивидуально? Первые два дня сделал паузу в связи с простудой, потом — пробежечки, физически поднагрузился и в тренажерке, и на поле. Все как полагается. Не халтурили», — сказал он.

Завтра, 9 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с «Лонгбю». Ранее на сборах москвичи обыграли «Норшелланн» (1:0) и «Виборг» (3:1), а также проиграли «Дюжеланжу» (0:1).