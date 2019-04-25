В седьмой раз в истории чемпионатов России "Спартак" пропустил в первом тайме три мяча. Пять раз провальное начало приводило к крупному поражению, еще по разу москвичи добивались ничьей (с "Ростсельмашем") и победы (над "Торпедо"). Быстрее, чем "Арсенал", три гола красно-белым забивали "Ростсельмаш", "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". (Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда "Спартак" пропускал в первом тайме три мяча в чемпионате России
|
Дата
|
Матч
|
Голы в первом тайме
|
Минута третьего гола
|
03.06.1998
|
Ростсельмаш (г) – 3:3
|
Ханкеев-2, Дядюк
|
26’ (0:3)
|
19.10.1996
|
Торпедо (г) – 4:3
|
Камольцев-2, Е.Смертин
|
28’ (1:3)
|
17.05.2015
|
ЦСКА (д) – 0:4
|
Еременко-2, Тошич
|
28’ (0:3)
|
22.03.2014
|
Краснодар (г) – 0:4
|
Ари-2, Вандерсон
|
31’ (0:3)
|
25.04.2019
|
Арсенал (г)
|
Кангва, Ткачев, Мирзов
|
37’ (0:3)
|
28.04.2001
|
Сатурн (г) – 0:3
|
Кечинов-2, Сосновский
|
42’ (0:3)
|
12.07.2008
|
ЦСКА (д) – 1:5
|
Вагнер Лав-3
|
44’ (0:3)