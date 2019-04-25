В седьмой раз в истории чемпионатов России "Спартак" пропустил в первом тайме три мяча. Пять раз провальное начало приводило к крупному поражению, еще по разу москвичи добивались ничьей (с "Ростсельмашем") и победы (над "Торпедо"). Быстрее, чем "Арсенал", три гола красно-белым забивали "Ростсельмаш", "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". (Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда "Спартак" пропускал в первом тайме три мяча в чемпионате России