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Мирзоян: «Рыбус уже не польский игрок, а российский»

Александр Мирзоян отреагировал на переход Мацея Рыбуса в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в стан красно-белых.

«Раз «Спартак» его подписал, значит, хочет укрепить позицию левого защитника после ухода Айртона. Рыбус уже не польский игрок, а российский — и семья российская, и живет он здесь. Наверное, адаптация не нужна. Может быть и это правильно. Ему 32 года? Ну, Абаскаля назначили главным тренером, ему 33 года, ничего страшного», — сказал Мирзоян Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. Польскому защитнику в августе исполнится 33 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoyan-rybus-uzhe-ne-polskiy-igrok-a-rossiyskiy-adaptatsiya-ne-nuzhna-1287590/
Мацей Рыбус
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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