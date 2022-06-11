Мирзоян: «Рыбус уже не польский игрок, а российский»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на переход бывшего защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса в стан красно-белых.

«Раз «Спартак» его подписал, значит, хочет укрепить позицию левого защитника после ухода Айртона. Рыбус уже не польский игрок, а российский — и семья российская, и живет он здесь. Наверное, адаптация не нужна. Может быть и это правильно. Ему 32 года? Ну, Абаскаля назначили главным тренером, ему 33 года, ничего страшного», — сказал Мирзоян Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Рыбусом. Польскому защитнику в августе исполнится 33 года.