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В Румынии сообщают, что «Ростов» может купить полузащитника «Стяуа»

29 ноября 2020, 13:07
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Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман может перейти в «Ростов», утверждает ProSport.

Ростовчане готовы заплатить за 22-летнего футболиста до 5 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде возможных бонусов. Также «Стяуа» получит 15 процентов от суммы следующей продажи румына.

Руководство «Стяуа» рассчитывает получить за Мана не менее 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Румынии и забил 9 мячей.

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