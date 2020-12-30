В «Рубине» отреагировали на слова Кварацхелии о желании перейти в другой клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова полузащитника команды Хвичи Кварацхелии о том, что тот не планирует задерживаться в чемпионате России и хочет продолжить карьеру в Европе. Также Сайманов поздравил футболиста с получением награды лучшему футболисту Грузии по итогам 2020 года.

«Он заслужил эту награду. Честно говоря, очень приятно. Хвича очень ярко выглядел в своей сборной. Что касается его слов о дальнейшей карьере, мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его», — приводит «РИА Новости» слова Сайманова.

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провел 16 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего грузина в 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Галатасарай» и дортмундская «Боруссия».